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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Sachbeschädigung an Eiscafé

Ludwigsburg (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (14.05.2026) 18:00 Uhr und Freitag (15.05.2026) 07:30 Uhr kam es in der Mercedesstraße in Sindelfingen beim dortigen Eiscafé zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter warfen einen Glastisch gegen die dort angebrachte Leuchtreklame, so dass beides beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 0731 697-0 oder per E-Mail unter sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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