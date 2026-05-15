POL-LB: Sindelfingen: Sachbeschädigung an Eiscafé

Ludwigsburg (ots) - Ein 31 Jahre alter Mann war am Donnerstag (14.05.2026) gegen 12.40 Uhr zu Fuß in der Vaihinger Straße in Schwieberdingen unterwegs, als ein dunkelblauer BMW auf der gegenüberliegenden Straßenseite stoppte. Der Fahrer erkundigte sich nach dem schnellsten Weg ins Leonberger Krankenhaus, da dort sein Vater liegen würde. Nachdem der 31-Jährige hilfsbereit den Weg erklärt hatte, bestand der ...

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