Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Friseursalon

Ludwigsburg (ots)

Auf Bargeld hatten es noch unbekannte Personen abgesehen, die zwischen Mittwochabend (13.05.2026) und Freitagmorgen (15.05.2026) in einen Friseursalon in der Straße "Auf dem Graben" in Herrenberg einbrachen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt und gelangten so in die Geschäftsräume. Dort entwendeten sie aus einem Aufenthaltsraum sowie aus dem Empfangstresen insgesamt eine dreistellige Summe Bargeld in Scheinen und Münzen. Der Sachschaden durch den Einbruch beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Herrenberg nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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