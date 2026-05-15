PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Friseursalon

Ludwigsburg (ots)

Auf Bargeld hatten es noch unbekannte Personen abgesehen, die zwischen Mittwochabend (13.05.2026) und Freitagmorgen (15.05.2026) in einen Friseursalon in der Straße "Auf dem Graben" in Herrenberg einbrachen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt und gelangten so in die Geschäftsräume. Dort entwendeten sie aus einem Aufenthaltsraum sowie aus dem Empfangstresen insgesamt eine dreistellige Summe Bargeld in Scheinen und Münzen. Der Sachschaden durch den Einbruch beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Herrenberg nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 15:05

    POL-LB: Freiberg am Neckar: 51-Jähriger in Bahn bestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Ein 51 Jahre alter Mann fuhr am Donnerstag (14.05.2026) zwischen 12:30 Uhr und 13.00 Uhr mit einer S-Bahn von Stuttgart in Richtung Marbach am Neckar. Während der Fahrt schlief er ein und erwachte an der Haltestelle Freiberg am Neckar, als ein noch unbekannter Mann ihm ruckartig eine Umhängetasche entriss, die er um den Hals trug. Anschließend verließ der Täter fluchtartig die Bahn und rannte ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 14:53

    POL-LB: Freiberg am Neckar: Kontrollstelle umfahren - Führerschein weg

    Ludwigsburg (ots) - Ein 44-jähriger Porsche-Fahrer war am Donnerstagabend (14.05.2026) gegen 23:15 Uhr in der Talstraße in Freiberg am Neckar unterwegs, wo er vom Wasengelände kommend in Richtung Geisingen fahren wollte. Unter der dortigen Autobahnbrücke führte zu der Zeit eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Marbach am Neckar eine stationäre ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 14:48

    POL-LB: Sindelfingen: Sachbeschädigung an Eiscafé

    Ludwigsburg (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag (14.05.2026) 18:00 Uhr und Freitag (15.05.2026) 07:30 Uhr kam es in der Mercedesstraße in Sindelfingen beim dortigen Eiscafé zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter warfen einen Glastisch gegen die dort angebrachte Leuchtreklame, so dass beides beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen nimmt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren