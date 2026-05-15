Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: 51-Jähriger in Bahn bestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein 51 Jahre alter Mann fuhr am Donnerstag (14.05.2026) zwischen 12:30 Uhr und 13.00 Uhr mit einer S-Bahn von Stuttgart in Richtung Marbach am Neckar. Während der Fahrt schlief er ein und erwachte an der Haltestelle Freiberg am Neckar, als ein noch unbekannter Mann ihm ruckartig eine Umhängetasche entriss, die er um den Hals trug.

Anschließend verließ der Täter fluchtartig die Bahn und rannte davon. Er wurde als etwa 25 Jahre alt, ca. 185 cm groß, muskulös und mit dunkler Hautfarbe beschrieben. Er soll viele Narben im Gesicht haben sowie der dunkel gekleidet gewesen sein.

In der gestohlenen Umhängetasche im Wert von etwa 180 Euro befand sich unter anderem ein Gelbeutel mit Bargeld.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nimmt unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

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