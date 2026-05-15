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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Graffiti in S-Bahnunterführung - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (13.05.2026) und Freitag (15.05.2026) verursachten Unbekannte einen Sachschaden von mehreren tausend Euro in der Unterführung der S-Bahnhaltestelle Rutesheim. Dort sprühten sie mit roter, silberner, schwarzer und grüner Sprühfarbe auf etwa acht Metern Länge und zwei Metern Höhe Graffiti in Form des Schriftzugs "CANNSTATT", einem Drachen sowie weiteren Buchstaben und Zahlen. Da die Täter aufgrund der Größe der Graffiti vermutlich längere Zeit dafür benötigt haben, hofft die Polizei auf mögliche Tatzeugen.

Von der Stadt Rutesheim wurde ein Betrag von 1.000 Euro für Zeugenhinweise ausgelobt, die zur Ermittlung der verantwortlichen Täter führen. Über die Zuerkennung, Verteilung und Auszahlung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Ausgeschlossen ist die Belohnung auch für einen eventuellen Tatbeteiligten.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Rutesheim unter Tel. 07152 999100 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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