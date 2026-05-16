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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen - B295: Verkehrsunfall mit Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am 15.05.2026 um ca. 13:53 Uhr kam es auf der B295 zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Hierbei befuhr eine 79-jährige Opel-Lenkerin die B295 von Renningen kommend in Fahrtrichtung Weil der Stadt. Auf Höhe der Abzweigung zum Forchenwald wollte diese nach links abbiegen und übersah den bevorrechtigten entgegenkommenden Verkehr. Hierbei kollidierte sie mit einer 45-jährigen Daimler-Lenkerin, welche die Straße ordnungsgemäß in Fahrtrichtung Renningen befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin mit ihrem Fahrzeug an den Fahrbahnrand abgewiesen und beschädigte einen dort abgeparkten Linienbus. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde in ein anliegendes Krankenhaus verbracht. Sonst wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 15.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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