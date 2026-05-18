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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfall auf Parkplatz endet mit Führerscheinbeschlagnahme

Ludwigsburg (ots)

Eine 73 Jahre alte VW-Lenkerin kollidierte am Samstag (16.05.2026), gegen 19.30 Uhr beim Rückwärtsausparken auf einem Parkplatz am Kimryplatz in Kornwestheim mit einem VW Crafter. Anschließend fuhr die Frau vorwärts und prallte dabei gegen einen ebenfalls geparkten Renault.

Im Zuge der anschließenden Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die 73-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,3 Promille, sodass sie Seniorin sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen musste. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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