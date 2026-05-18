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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Unbekannte brechen in Gartenhütten ein

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben auf Gartengrundstücken nahe Pleidelsheim, östlich der Landesstraße 1129, ihr Unwesen. Zwischen Freitag- (15.05.2026) und Sonntagabend (17.05.2026) begaben sich die Unbekannten widerrechtlich auf mindestens drei Gartengrundstücke. In allen drei Fällen brachen die Täter Gartenhütten auf und entwendeten hauptsächlich elektrisches Gartenwerkzeug sowie Rasenmäher im Gesamtwert von rund 6.500 Euro.

Der Polizeiposten Freiberg am Neckar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 07141 64378-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de um sachdienliche Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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