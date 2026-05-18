Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei ermittelt wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen gegen Motorradlenker

Ludwigsburg (ots)

Einer Polizeistreife der Polizeihundeführerstaffel fiel in der Nacht zum Sonntag (17.05.2026), kurz nach 00.00 Uhr ein Motorradlenker auf, der die Marbacher Straße in Ludwigsburg in Richtung Bundesstraße 27 (B 27) entlangfuhr. Da der Motorradlenker augenscheinlich mit einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit unterwegs war, wendeten die Polizeibeamten, um den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Diese beschleunigte sein Kraftrad daraufhin stark und überholte über eine Busspur rechts einen Pkw. An der Kreuzung Marbacher Straße und B 27 überfuhr der Motorradfahrer eine rote Ampel und bog nach rechts in Richtung Eglosheim ab. Dabei beschleunigte er abermals so stark, dass die Polizeistreife nicht zu dem Motorrad aufschließen konnte und die Verfolgung schließlich abbrach.

Noch in der Nacht erfolgten erste Ermittlungsmaßnahmen zu dem Fahrer des Motorrades, die noch andauern. Er muss nun unter anderem mit einer Strafanzeige wegen einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen rechnen.

Zeugen, denen der Motorradlenker in diesem Zusammenhang ebenfalls aufgefallen ist oder Personen, die von dem Fahrverhalten gar geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

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