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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fußgängerin von Radfahrer angefahren - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwei noch unbekannte Männer sollen am Samstag (16.05.2026) gegen 21.45 Uhr gemeinsam auf einem öffentlichen Mietfahrrad einen Radweg in Böblingen von der Freiburger Allee in Richtung eines Spielplatzes in der Breisacher Straße entlanggefahren sein. Dabei kollidierten die beiden Männer mit einer ebenfalls noch unbekannten Fußgängerin, die dort mit einem Rollator entlanglief. Die Frau stürzte dabei, schien jedoch Zeugenangaben zufolge nicht verletzt zu sein. Ein 69-Jährige wurde Zeuge des Vorfalls und versuchte die beiden Männer aufzuhalten. Diese flüchteten jedoch und ließen das stark beschädigte Rad zurück.

Weitere Zeugen, insbesondere die betroffene Frau, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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