Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich gefälschte Designerartikel verkauft - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagvormittag (16.05.2026) eine 56 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die auf einem Flohmarkt am Feuerseeplatz gefälschte Artikel zum Verkauf angeboten haben soll. Eine Passantin entdeckte den Verkaufsstand gegen 10.30 Uhr und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen die 56-Jährige mutmaßliche Verkäuferin im Bereich des Verkaufsstandes an und nahmen sie vorläufig fest. Sie beschlagnahmten mehrere Hundert mutmaßliche Plagiate namhafter Designer, unter anderem Handtaschen, Oberbekleidung und Geldbeutel. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden sie weitere mutmaßlich gefälschte Artikel. Der Wert der gefälschten Waren beträgt mehrere Tausend Euro. Die 56 Jahre alte Tatverdächtige setzten sie nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

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