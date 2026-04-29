Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Kellerbrand in der Waldsiedlung - Brennt Sauna

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Leverkusen (ots)

Am 29.04.2026 gegen 19:22 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen ein Brandereignis im Keller eines Einfamilienhauses im Stadtteil Schlebusch gemeldet. Zum Zeitpunkt der Meldung befanden sich bereits alle Personen außerhalb des Hauses. Aufgrund des Meldebildes wurden durch die Leitstelle umgehend Einsatzkräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr, eine Einheit der Freiwilligen Feuerwehr (Schlebusch) sowie Kräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle alarmiert. Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte das Brandereignis bestätigt werden. Im Kellerbereich des Wohngebäudes brannte eine Sauna. Durch die Feuerwehr wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr eingesetzt. Ein weiterer Trupp stand als Sicherheitstrupp in Bereitstellung. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Der betroffene Keller wurde durch die Feuerwehr entraucht und die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die zugehörigen Wohneinheiten wurden vorsorglich durch die Feuerwehr kontrolliert und ebenfalls belüftet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Bewohner übergeben.

Insgesamt waren 27 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit neun Fahrzeugen an der Einsatzstelle tätig.

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