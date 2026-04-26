Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Kellerbrand - Brennt Batteriespeicher

Leverkusen (ots)

Am 26.04.2026 gegen 13:21 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen ein Brandereignis im Keller eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Schlebusch gemeldet. Ebenso wurde gemeldet, dass sich keine Personen mehr in dem betroffenen Gebäude befindet. Aufgrund des Meldebildes wurden durch die Leitstelle umgehend Einsatzkräfte bei-der Wachen der Berufsfeuerwehr, eine Einheit der Freiwilligen Feuerwehr (Schlebusch) sowie Kräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle alarmiert. Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte das Brandereignis bestätigt werden. Es brannte ein Batteriespeicher im Kellerbereich. Durch die Feuerwehr wurden vier Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung mit zwei Strahlrohren und für Lüftungsmaßnahmen eingesetzt. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Der Batteriespeicher wurde anschließend aus dem Keller getragen und durch Eintauchen in einen mit Wasser gefüllten Behälter dauerhaft gekühlt. Der betroffene Keller wurde durch die Feuerwehr belüftet und die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Ein weiterer Trupp stand als Sicherheitstrupp in Bereitstellung. Die zugehörigen Wohneinheiten wurden vorsorglich durch die Feuerwehr kontrolliert und ebenfalls belüftet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Bewohner und die Polizei übergeben.

Insgesamt waren 33 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit neun Fahrzeugen an der Einsatzstelle tätig.

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