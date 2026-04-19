Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Küchenbrand, eine Person gerettet

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Leverkusen (ots)

Am 19.04.2026 gegen 08:37 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen ein piepsender Heimrauchmelder sowie Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Rheindorf gemeldet. Ebenso wurde gemeldet, dass sich noch eine Person in der betroffenen Wohnung befindet. Aufgrund des Meldebildes wurden durch die Leitstelle umgehend Einsatzkräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr, Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr (Rheindorf/Hitdorf) sowie Kräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle alarmiert.

Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, konnte der gemeldete Brandgeruch sowie das Piepsen des Rauchmelders bestätigt werden. Brandrauch trat bereits aus einem gekippten Fenster aus. Durch die Feuerwehr wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt. Die Wohnungstüre wurde gewaltsam geöffnet. Eine Person wurde aus der Wohnung gerettet, dem Rettungs-dienst übergeben und anschließend mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Klinikum Leverkusen transportiert. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die betroffene Wohnung wurde durch die Feuerwehr gelüftet und die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Ein weiterer Trupp stand als Sicherheitstrupp in Bereitstellung. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Bewohner und die Polizei übergeben.

Insgesamt waren 37 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit 12 Fahrzeugen an der Einsatzstelle tätig.

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