Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Verkehrsunfall Autobahn A1

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Leverkusen (ots)

Am 25.04.2026 wurde die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen um 17:02 Uhr zunächst über E-Call und wenig später durch mehrere Anrufer über einen Verkehrsunfall mit mehreren PKWs auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Dortmund, kurz vor der Abfahrt Burscheid, informiert. Durch die Leitstelle wurden umgehend Kräfte beider Berufsfeuerwehrwachen sowie des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert.

Nach Eintreffen der ersten Kräfte wurde ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW festgestellt. Ein PKW stand im Vollbrand und Personen befanden sich nicht mehr in den am Unfall beteiligten PKW.

Durch Kräfte der Feuerwehr wurde umgehend mit der Absicherung der Einsatzstelle und mit den Löschmaßnahmen begonnen. Kräfte des Rettungsdienstes sichteten die insgesamt 7 beteiligten Personen wovon eine Person mittelschwer und vier Personen leicht verletzt waren. Die Patienten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Autobahn musste für die Zeit des Einsatzes komplett gesperrt werden.

Insgesamt waren 11 Fahrzeuge und 29 Einsatzkräfte im Einsatz.

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