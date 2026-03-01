PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Flaschenwurf auf Kreisstraße ***ZEUGEN GESUCHT***

Rennerod-Emmerichenhain (ots)

Am 01.03.2026 kam es gegen 14:25 Uhr zu einem Flaschenwurf auf der Kreisstraße 41 zwischen den Ortsteilen Rennerod-Emmerichenhain und Waigandshain. Ein Zeuge beobachtete wie eine Person eine Glasflasche auf die Kreisstraße warf. Nach ersten Erkenntnissen war der unbekannte Flaschenwerfer in einer 3-köpfigen Personengruppe von Emmerichenhain nach Waidandshain unterwegs.

Die Polizeiinspektion Westerburg ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise zu der Personengruppe oder dem Tatverdächtigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663-98050

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 17:19

    POL-PDMT: Kupferdiebstahl ***ZEUGEN GESUCHT***

    Stein-Neukirch (ots) - In der Nacht von Samstag, dem 28.02.2026, auf Sonntag, den 01.03.2026, kam es in der Ortslage Stein-Neukirch zum Diebstahl von zwei Kupferkesseln, welche im Eingangsbereich der jeweiligen Wohnanschriften standen. Die Polizei Westerburg bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise bezüglich der Tat, Fahrzeugen und/oder Personen. Ebenso wird um Mitteilung gebeten, sollte es noch mehr geschädigte ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 16:56

    POL-PDMT: Bogel - Diebstahl von Grabschalen auf dem Friedhof

    Bogel (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, den 25.02.2026, bis Sonntag, den 01.03.2026, kam es zum Diebstahl von mindestens zwei Grabschalen von zwei Einzelgräbern auf dem Friedhof in Bogel. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 93270 zu melden. Zudem liegt der Verdacht nahe, dass von weiteren Gräbern ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 10:21

    POL-PDMT: Brand am Neubau der Anne-Frank-Realschule

    Montabaur (ots) - Am Sonntagmorgen wurde durch einen aufmerksamen Radfahrer ein Brand an der Fassade des Neubaus der Anne-Frank-Realschule gemeldet. Durch die integrierte Leitstelle Montabaur wurde unverzüglich die Freiwillige Feuerwehr Montabaur alarmiert, welche vor Ort einen Brand im Bereich des Holzdaches orten konnte. Dieser wurde durch die Kräfte gelöscht, so dass sich der Brand nicht weiter ausbreiten konnte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren