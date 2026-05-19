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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche vergewaltigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter soll am Donnerstag (14.05.2026) an der Theodor-Heuss-Straße eine 16-Jährige vergewaltigt haben. Die 16-Jährige besuchte einen Club am Kronprinzplatz und traf dort den Unbekannten. Dieser begleitete die 16-Jährige gegen 23.00 Uhr zur Theodor-Heuss-Straße. An einer Treppe soll der Unbekannte sexuelle Handlungen an ihr durchgeführt haben bevor sie zurück in den Club gingen. Am Montag (18.05.2026) erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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  • 19.05.2026 – 11:04

    POL-S: Schwerer Unfall nach Flucht vor Polizei - Zeugen gesucht

    Stuttgart/Ludwigsburg (ots) - Unter folgendem Link finden Sie eine Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6277630 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 / 8990 - 1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 ...

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