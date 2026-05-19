Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche vergewaltigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter soll am Donnerstag (14.05.2026) an der Theodor-Heuss-Straße eine 16-Jährige vergewaltigt haben. Die 16-Jährige besuchte einen Club am Kronprinzplatz und traf dort den Unbekannten. Dieser begleitete die 16-Jährige gegen 23.00 Uhr zur Theodor-Heuss-Straße. An einer Treppe soll der Unbekannte sexuelle Handlungen an ihr durchgeführt haben bevor sie zurück in den Club gingen. Am Montag (18.05.2026) erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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