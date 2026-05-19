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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Krafträder beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Süd (ots)

Unbekannte haben zwischen Mittwoch (13.05.2026) und Freitag (15.05.2026) zwei Roller und ein Motorrad an der Tulpenstraße, Altenbergstraße und an der Straße Strohberg beschädigt. Der Besitzer des Motorrades der Marke Triumph stellte dies am Mittwoch gegen 20.00 Uhr auf Höhe Strohberg 25 ab. Als er am Freitag zurückkehrte war sein Motorrad die Straße herunter bewegt und das Lenkradschloss zerstört worden. Der Besitzer eines Rollers der Marke Longjia stellte diesen am Donnerstag (14.05.2026) um 20.30 Uhr an der Tulpenstraße 22 ab. Am Freitag fand er seinen Roller gegen 08.15 Uhr in der Römerstraße wieder und bemerkte, dass die Kabelverbindungen getrennt wurden. Er sprach drei unbekannte Personen an, die daraufhin wegrannten. Unbekannte trennten ebenfalls die Kabelverbindungen eines Rollers der Marke Peugeot, der zwischen Donnerstag, 16.00 Uhr und Freitag, 09.00 Uhr in der Altenbergstraße abgestellt war. Auch hier fand der Besitzer seinen Roller eine Querstraße weiter, in der Alexanderstraße, wieder. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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