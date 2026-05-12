Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrskontrolle zieht Anzeigen nach sich

Ohne gültigen Führerschein war ein Mann unterwegs, den die Polizei am Montag gegen 11 Uhr in der Meersburger Straße kontrolliert hat. Die Beamten waren auf das Fahrzeug des 26-Jährigen aufmerksam geworden, da sich in dessen Ford auch ein Kind befand, das auf dem Schoß einer weiteren Person auf der Rückbank mitfuhr. Einen vorgeschriebenen Sitz hatte das Kind nicht und war auch sonst nicht gesichert. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Er gelangt nun wegen Fahrens ohne Führerschein zur Anzeige und muss zudem wegen des ungesicherten Kindes mit einem Bußgeld sowie einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen. Auch die Besitzerin des Wagens hat mit einer Strafanzeige zu rechnen, da sie die Fahrt zugelassen hat. Die Weiterfahrt wurde dem 26-Jährigen untersagt.

Ravensburg

Lkw-Fahrer nach Unfall flüchtig

Nach einem Unfallflüchtigen, der an einem Auffahrunfall am Montag gegen 10.15 Uhr auf der Walther-Nothelfer-Brücke beteiligt war, sucht aktuell das Polizeirevier Ravensburg. Der Fahrer des größeren Lastwagens mit blauem Führerhaus, dunkler Plane und Ravensburger Zulassung war in Richtung Innenstadt unterwegs und bog auf die Ausfahrt zur Weststadt ab, wo er einem vorausfahrenden Renault Twingo auffuhr. Während die 30-jährige Lenkerin des Renault nach dem Zusammenstoß anhielt, setzte der Fahrer des Lasters seine Fahrt in Richtung Stadionstraße fort. Personen, die Hinweise auf den Lastwagen oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei zu melden.

Ravensburg

Senior aus hilfloser Lage befreit

Dem aufmerksamen Pflegedienst ist es zu verdanken, dass ein 87 Jahre alter Mann aus der Südstadt am Montagabend gegen 18 Uhr aus einer misslichen Lage befreit werden konnte. Nachdem der Mann beim Besuch der Pflegerin nicht wie üblich die Türe öffnete, zog diese die richtigen Schlüsse und verständigte die Polizei. Da aufgrund der Gesamtsituation eine Notsituation nicht ausgeschlossen werden konnte, traten die Beamten kurzerhand die Tür ein und fanden den offenbar gestürzten Mann am Boden liegend in seiner Küche. Er war noch ansprechbar, musste aber vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Die hinzukommende Feuerwehr reparierte im Anschluss die Tür.

Wangen im Allgäu

Graffiti an Schule

Unbekannte haben im Laufe des Wochenendes an der Gemeinschaftsschule in der Johannes-Jung-Straße eine Wand mit Farbe besprüht. Die Täter malten unter anderem einen Schweinekopf in einem Fadenkreuz an die Wand. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden, die nun wegen eines Sachbeschädigungsdelikts ermittelt.

Isny im Allgäu

Radlader beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Im Laufe des zurückliegenden Wochenendes hat ein Unbekannter den Radlader einer Firma in der Rainstraße beschädigt. Der Täter öffnete eine Kartusche Bauschaum gewaltsam und versprühte deren Inhalt in dem Fahrzeug. Der entstandene Schaden ist noch nicht abzuschätzen, der Radlader ist durch die Tat nicht mehr benutzbar. Personen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny zu melden.

Isny im Allgäu

Flaschenwurf an Kassenband

In einem handfesten Streit hat eine Auseinandersetzung am Montagabend in einem Einkaufsmarkt in der Lindauer Straße geendet. Ein 31 und ein 59 Jahre alter Mann gerieten wegen einer Nichtigkeit aneinander. Als der Jüngere versuchte, seinen Kontrahenten zu schlagen, konnte dieser zwar ausweichen, wurde aber kurz darauf von einer vom 31-Jährigen geworfenen Flasche am Kopf getroffen. Er erlitt eine blutende Wunde und musste medizinisch versorgt werden. Auf den 31-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

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