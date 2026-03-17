Polizei Wuppertal

POL-W: W Trickdiebe erbeuten Schmuck - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Zu einem Trickdiebstahl aus einer Wohnung kam es am gestrigen Montag (16.03.2026) im Bereich Uellendahl-Katernberg.

Gegen 14:55 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Frauen, unter dem Vorwand einen Heizungszähler ablesen zu wollen, Zugang zu der Wohnung eines 84-Jährigen. Während eine der Täterinnen den Mann ablenkte, hielt sich die andere unbeobachtet in der Wohnung auf.

Nachdem sie die Wohnung nach kurzer Zeit wieder verlassen hatten, stellte der Senior das Fehlen von Goldschmuck fest, dessen Wert im unteren vierstelligen Bereich liegt.

Eine der Tatverdächtigen ist etwa 18 bis 30 Jahre alt und zwischen 1,60 m und 1,70 m groß. Sie sprach gebrochenes Deutsch. Die zweite Frau kann vom Zeugen nicht näher beschrieben werden.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls können ihre Beobachtungen der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 284 0 mitteilen.

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal auf die Präventionstipps und Verhaltenshinweise der Polizei NRW aufmerksam machen:

So schützen Sie sich gegen Trickbetrug und Trickdiebstahl:

- Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür an (Türspion, Blick aus dem Fenster). Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, nutzen Sie eine Türsprechanlage.

- Öffnen Sie die Haus- oder Wohnungstür nicht, wenn Unbekannte geklingelt haben.

- Fordern Sie von Personen, die angeben von einer Behörde zu sein, den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (Druck, Foto, Stempel).

- Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie bei der Behörde nach, bevor Sie die Person einlassen. Suchen Sie die Telefonnummer möglichst selbst heraus.

- Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie bestellt haben oder vom Vermieter oder von der Hausverwaltung angekündigt wurden.

- Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern Angehörige oder Nachbarn hinzu oder bestellen Sie die Person zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Personen energisch (machen Sie laut auf sich aufmerksam, um Hilfe zu erhalten, zeigen Sie abweisende Gestik und Mimik).

- Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden: Notruf 110

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