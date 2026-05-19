Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtigen nach Widerstand festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (18.05.2026) einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der randaliert und Passanten bedroht haben soll. Der 35-Jährige soll gegen 20.05 Uhr in der Brennerstraße eine Scheibe eingeschlagen haben und drohte Passanten anzugreifen. Als alarmierte Polizeibeamte den Mann einer Kontrolle unterziehen wollten, verweigerte er die Mitwirkung und wurde aggressiv. Gegen die anschließende Festnahme leistete er Widerstand. Der 35-Jährige Mann mit slowakischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Laufe des Dienstags (19.05.2026) einem Haftrichter vorgeführt.

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