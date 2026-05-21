Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfall auf der B 27 bei Tübingen

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Schwerer Verkehrsunfall auf der B 27

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Mittwochabend auf der B 27 bei Tübingen ereignet. Ein 74-Jähriger befuhr kurz vor 23.30 Uhr mit einem Citroen die Bundesstraße in Fahrtrichtung Hechingen. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam er auf Höhe des Bläsibad auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende, 49 Jahre alte Volvo-Fahrerin konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision nicht verhindern. Nach dem Zusammenstoß drehte sich der Wagen der Frau und kam im Straßengraben zum Stehen. Das Auto des Unfallverursachers wurde nach links abgewiesen, überschlug sich und blieb auf dem Dach neben der Straße liegen. Der Senior konnte sich im Anschluss selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Er zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Der 74-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Ein 79 Jahre alter Beifahrer in dem Volvo erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt. Die Frau war augenscheinlich unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge mussten geborgen und abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Weiterhin war Flurschaden und Beschädigungen an einem Metallzaun entstanden, deren Gesamthöhe noch nicht feststeht. Neben mehreren Streifenwagen waren zahlreiche Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der beiden Autos war die B 27 in beide Fahrtrichtungen bis zwei Uhr voll gesperrt. (ms)

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