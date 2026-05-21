Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Einbrecher auf Tour

Unbekannte klauten die vergangenen Tage Honig und Bargeld aus Geldkassen zweier Hofläden bei Ingoldingen.

Ulm (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6278441) , waren Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag im Ingoldinger Ortsteil Winterstettenstadt unterwegs. Nun wurden der Polizei zwei weitere Diebstähle bei Ingoldingen gemeldet.

Am Dienstagfrüh um 2.20 Uhr schlich ein Unbekannter um einen Verkaufsstand in der Marktstraße. Der befindet sich in der Hofeinfahrt. In dem Stand hatte der Betreiber Honiggläser zum Kauf angeboten. Dafür stellte der Verkäufer eine Kasse auf, die von einem Unbekannten geplündert wurde. Bei der Tat wurde ein junger Mann gefilmt, so die Polizei. Der hatte wohl mehrere Honiggläser in eine Tasche gepackt und einen geringen Betrag an Münzgeld aus der unverschlossenen Kasse an sich genommen. Für die Waren bezahlt hatte der junge Mann nicht. Die Aufzeichnungen werden nun ausgewertet, die Ermittlungen nach dem Dieb dauern an.

Die weitere Tat ereignete sich in Ingoldingen Voggenreute. Auch dort war das Ziel der Diebe ein Hofladen. Zwischen Montag 20 Uhr und Dienstag 7.30 Uhr begaben sich Unbekannte zu dem SB-Laden. Der war unverschlossen, die Geldkasse jedoch nicht. Der Dieb öffnete gewaltsam ein Schloss und entnahm das darin befindliche Münzgeld. Auch vor einer weiteren unverschlossenen Wechselgeldkasse machte der Unbekannte nicht halt und nahm das Bargeld mit. Der Wert des Diebesgutes dürfte sich im mittleren zweistelligen Bereich bewegen. Lebensmittel wurden nicht gestohlen.

Der Polizeiposten Bad Schussenried hat in diesen Fällen Spuren gesichert und prüft auch in diesen Fällen die Tatzusammenhänge. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07583/94202-0 entgegen.

++++0949200 0949303(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell