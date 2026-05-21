Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Unfall beim Überholen

Am Mittwochnachmittag prallte ein 48-Jähriger bei Nattheim mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr. Der 48-Jährige fuhr mit seinem Opel auf der B466 von Nattheim in Richtung Steinweiler. Dort fuhr ein Laster mit Anhänger, den der Opel-Fahrer überholen wollte. Hierbei übersah er offenbar den entgegenkommenden Mercedes-Fahrer. Der 48-Jährige versuchte noch auszuweichen. Eine Kollision konnte aber nicht mehr verhindert werden. Beim Zusammenstoß wurde der Mercedes in den Grünstreifen abgewiesen. Der 64-Jährige verletzte sich beim Unfall schwer. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst verbrachte sie in umliegende Kliniken. Beide nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Das Polizeirevier Heidenheim schätzt den Gesamtschaden auf mindestens 30.000 Euro.

++++ 0952768 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell