Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen/A8 - Kein Versicherungsschutz und verkehrsunsicheres Fahrzeug

Am Mittwoch stoppte die Polizei ein ukrainisches Fahrzeug auf der Autobahn.

Ulm (ots)

Am späten Nachmittag sahen Polizisten den Mitsubishi Lancer mit ukrainischer Zulassung auf der A8 in Richtung München fahren. Bei der Kontrolle konnte der 32-jährige Fahrer keinen Nachweis über einen Versicherungsschutz erbringen. Aufgrund des desolaten Zustandes des Fahrzeuges wurde dies einem Gutachter vorgeführt. Der stellte 16 erhebliche und zwei gefährliche Mängel fest. Das Auto wurde als verkehrsunsicher eingestuft und an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen. Den 32-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld von 80 Euro und ein Strafverfahren wegen fehlenden Versicherungsschutzes.

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