Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten/B30 - Deutlich überladen

Am Donnerstag zog die Polizei bei Achstetten einen Klein-Lkw aus dem Verkehr. Der war auf der B30 aufgefallen hatte rund 60 Prozent überladen.

Ulm (ots)

Um 7.30 Uhr fiel einem Verkehrsteilnehmer auf der B30 zwischen Biberach und Laupheim ein Lastwagen auf. Der schien verkehrsunsicher zu sein und deshalb wählte der Zeuge den Notruf. An der Ausfahrt Laupheim-Nord verließ der Renault die B30 und konnte wenig später von einer Polizeistreife auf einem Firmenareal in Achstetten festgestellt werden. Spezialisten des Verkehrsdienstes Laupheim wurden hinzugezogen und nahmen den ausländischen Fahrer und sein Lkw genauer unter die Lupe. Auf der Ladefläche befanden sich Stahlträger, die mangelhaft gesichert und während der Fahrt bereits schon verrutscht waren. Bei einer Überprüfung des 3,5 Tonner kam heraus, dass das tatsächliche Gewicht bei 5,5 Tonnen lag. Somit war der Renault mit rund 60 % deutlich überladen. Die Beamten des Verkehrsdienstes Laupheim unterbanden die Weiterfahrt des 54-Jährigen. Erst als er seine Ladung teilweise abgeladen hatte, um die 3,5 Tonnen zu gewährleisten und die Eisenteile auch richtig gesichert hatte, durfte er weiterfahren. Da der aus der Ukraine stammende Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er sofort eine Sicherheitsleistung von 400 Euro bezahlen.

Viele Fahrzeugführer unterschätzen die Gefahr, die bei Überladung oder falscher Beladung des Fahrzeugs ausgeht. Die Fahrstabilität nimmt ab und das Fahrzeug kann in Kurven ausbrechen, außerdem verlängert sich der Bremsweg deutlich. Damit gefährdet man nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer und riskiert schwerwiegende Folgen. Diese und viele weitere Tipps erhalten Sie im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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