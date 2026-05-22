Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Herbrechtingen - Betrunken Unfall verursacht

Mit über zwei Promille verursachte ein 55-Jähriger in Herbrechtingen einen Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Der 55-Jährige befuhr mit seinem Nissan die Uhlandstraße in Richtung Lange Straße. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab. Hierbei prallte er gegen eine Laterne, die er noch mehrere Meter mitschleifte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weiter. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt. Beim Unfall war auch das Kennzeichen des Unfallverursachers zurückgeblieben. Durch dieses und die Personenbeschreibung des Zeugen konnte der Fahrer ermittelt werden. Er konnte bei sich zu Hause angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Der Mann musste zur Blutentnahme mit in ein Krankenhaus. Die Polizisten beschlagnahmten Führerschein und Fahrzeugschlüssel. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige. Den Gesamtschaden schätzt das Polizeirevier Giengen auf 8.000 Euro.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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