Ulm (ots) - Wie die Polizei berichtet, war kurz nach 18.15 Uhr eine 48-Jährige zwischen den Anschlussstellen Aichelberg und Kirchheim/Teck (Ost) unterwegs. In Fahrtrichtung Stuttgart, bei km 170, wechselte die Fahrerin des Audi SUV von der linken der drei Fahrspuren auf die mittlere Spur. Das tat sie wohl, um einem ...

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