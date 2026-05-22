POL-UL: (GP) Zell u. Aichelberg - Einbruch in Gartenhütte
Die vergangenen Tage waren Unbekannte bei Zell am Werke.
Ulm (ots)
Der 78-Jährige meldete den Einbruch in seine Gerätehütte der Polizei. Zwischen Samstag und Dienstag brach unbekannte Täterschaft das Schloss zu seiner Gerätehütte auf. Die Hütte stand auf einem Grundstück außerhalb von Zell. Aus der Hütte wurde eine Aluleiter und eine Astschere entwendet. Wer dafür verantwortlich ist, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.
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