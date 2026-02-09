PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Sonntagabend, in der Zeit zwischen 22:30 - 22:55 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in eine Firma für Holz- und Dachbau in der Auestraße ein. Im Inneren durchwühlten die unbekannten Täter mehrere Schränke, brachen Spinde und Türen auf und entwendeten eine Kaffeekasse mit Bargeld. Die Höhe des entstandenen Schadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Auestraße oder den Nebenstraßen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

