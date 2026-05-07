Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (432) Fahrraddiebstahl vorbeugen - drei Nürnberger Polizeiinspektionen bieten kostenlose Registrierung an

Nürnberg (ots)

Fahrraddiebstahl bleibt ein relevantes Kriminalitätsphänomen. Am Samstag (09.05.2026) bieten die Polizeiinspektionen Nürnberg-West, Nürnberg-Mitte und Nürnberg-Ost von 10:00 bis 16:00 Uhr eine kostenlose Fahrradregistrierung an.

Ob Rennrad, Trekkingrad, Gravelbike oder Pedelec - das Fahrrad erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit als Verkehrsmittel. Gerade mit Blick auf die teilweise hohen Anschaffungskosten empfiehlt die Polizei, das Zweirad sinnvoll zu sichern - etwa mit einem stabilen Schloss, das durch den Rahmen gezogen und anschließend an einem festen Gegenstand fixiert wird. Kommt es trotz geeigneter Sicherungsmaßnahmen zur Entwendung, hilft die Registrierung dabei, das Fahrrad dem rechtmäßigen Eigentümer zuzuordnen.

Die Registrierung ist kostenlos und ohne Voranmeldung möglich. Bitte bringen Sie Ihr Fahrrad, einen Eigentumsnachweis (Rechnung oder Kaufvertrag) sowie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit. Planen Sie pro Fahrrad etwa zehn Minuten ein. Als sichtbares Zeichen der Registrierung erhalten Sie einen Aufkleber, der potenzielle Diebe abschrecken soll.

Die Aktion findet am Samstag (09.05.2026) von 10:00 bis 16:00 Uhr an folgenden Standorten statt:

Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte, Schlotfegergasse 10, 90402 Nürnberg

Polizeiinspektion Nürnberg-Ost, Erlenstegenstraße 18, 90491 Nürnberg

Polizeiinspektion Nürnberg-West, Wallensteinstraße 47, 90431 Nürnberg

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc

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