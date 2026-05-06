Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (430) Raser auf Südwesttangente gestoppt
Fürth / Nürnberg (ots)
Am Dienstagvormittag (05.05.2026) stoppte die Verkehrspolizeiinspektion Fürth einen Raser auf der Südwesttangente bei Nürnberg. Der 43-jährige Fahrer muss nun mit einem hohen Bußgeld rechnen.
Gegen 10:15 Uhr fuhr eine zivile Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Fürth auf der Südwesttangente in Fahrtrichtung Feucht. Zwischen den Anschlussstellen Leyh und Kleinreuth überholte ein BMW M3 die Streifenbesatzung mit sehr hoher Geschwindigkeit.
Die Beamten fuhren dem Fahrzeug nach und aktivierten die im Streifenwagen verbaute und gerichtsverwertbare Videokamera mit Geschwindigkeitsaufzeichnung. Während der Nachfahrt beschleunigte der BMW-Fahrer auf bis zu 180 km/h bei erlaubten 80 km/h. Die Streifenbesatzung unterzog den Fahrer daraufhin einer Verkehrskontrolle.
Im gesamten Verlauf kann dem Fahrer eine verwertbare Durchschnittsgeschwindigkeit von 150 km/h nachgewiesen werden. Den 43-jährigen türkischen Staatsangehörigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro, zwei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.
Erstellt durch: Michael Petzold
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