Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (428) Mann masturbierte am Wiesengrund - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Freitagnachmittag (01.05.2026) masturbierte ein nackter Mann am Wiesengrund im Nürnberger Stadtteil Erlenstegen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 17:45 Uhr befanden sich drei Frauen am Wiesengrund in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Erlenstegen. Dort nahmen die Frauen einen nackten Mann wahr, welcher auf eine Decke lag und masturbierte.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 20 - 30 Jahre alt, schlanke Figur, er trug graue Sportschuhe der Marke Adidas Yeezy mit orangenen Streifen sowie eine dunkles Cappy. Der Mann lag auf einer blauen Picknickdecke, auf welcher ein schwarzer Rucksack stand. Der Mann war offenbar mit einem grau/schwarzen Fahrrad unterwegs.

Möglicherweise entfernte sich der unbekannte Mann mit dem Fahrrad von dort in Richtung Stadtmitte.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold

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