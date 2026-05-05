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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (425) Betrug durch Vortäuschen einer Notsituation - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Montagnachmittag (04.05.2026) versuchte ein 44-jähriger Deutscher, betrügerisch Bargeld zu erlangen. Er wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 15:15 Uhr klingelte der Mann an der Tür eines Hauses in der Josef-Simon-Straße im Nürnberger Stadtteil Langwasser. Er gab an, ein neuer Nachbar zu sein, der sich ausgesperrt habe und deshalb 50 Euro für einen Schlüsseldienst benötige.

Beim Anwohner handelte es sich um einen Polizeibeamten, dem diese Masche bekannt war. Nachdem er sich als Polizeibeamter zu erkennen gegeben hatte, ergriff der Tatverdächtige die Flucht. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd den Mann vorläufig festnehmen.

Der 44-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Betrugs strafrechtlich verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg geführt.

Hinweis der Polizei:

Übergeben Sie kein Bargeld an Ihnen unbekannte Personen - auch dann nicht, wenn diese sich als Nachbarn ausgeben und eine Notlage schildern. Bieten Sie stattdessen an, selbst beim Schlüsseldienst oder bei Angehörigen anzurufen. Wer tatsächlich Hilfe benötigt, wird dieses Angebot annehmen. Im Zweifel wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Erstellt durch: Alexander Greil

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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