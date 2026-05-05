Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (422) 9. Länderübergreifender Sicherheitstag am 06.05.2026

Mittelfranken (ots)

Am kommenden Mittwoch (06.05.2026) richtet das Polizeipräsidium Mittelfranken stellvertretend für die Bayerische Polizei den 9. Länderübergreifenden Sicherheitstag aus. In ganz Mittelfranken finden umfangreiche Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen sowie zahlreiche Informationsveranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger statt.

Der gemeinsame Aktionstag der Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland wurde im Juni 2019 von den Innenministern der beteiligten Länder ins Leben gerufen - mit dem Ziel, Straftaten im öffentlichen Raum länderübergreifend zu bekämpfen. Schwerpunkt des Aktionstages sind zum einen umfangreiche Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen zur intensiven, länderübergreifenden Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum. Zum anderen möchte die mittelfränkische Polizei mit Informationsständen über aktuelle Kriminalitätsphänomene aufklären. Durch die länderübergreifende Koordination dieser Maßnahmen soll ein klares Signal gesendet werden: Die Polizei hat die Kriminalität im Blick - und zwar über Zuständigkeits- und Ländergrenzen hinweg.

Insgesamt beteiligen sich in Mittelfranken 25 Schutzpolizeidienststellen sowie fünf Verkehrspolizeiinspektionen mit zahlreichen Aktionen am Sicherheitstag.

Mittelfrankens Polizeivizepräsident Ulrich Rothdauscher lädt die Bürgerinnen und Bürger ausdrücklich dazu ein, die zahlreichen Informationsveranstaltungen zu besuchen und mit der Polizei ins Gespräch zu kommen: "An vielen Standorten in Mittelfranken sind meine Kolleginnen und Kollegen mit Informationsständen und Mitmachaktionen vor Ort. Im persönlichen Gespräch klären wir über aktuelle Kriminalitätsphänomene auf - etwa zu Betrugsmaschen wie dem Callcenterbetrug, zum Einbruchschutz oder zur Sicherheit im Straßenverkehr. Darüber hinaus bieten wir Fahrradregistrierungen an. Nutzen Sie die Gelegenheit, kommen Sie vorbei und stellen Sie Ihre Fragen. Wir freuen uns auf Sie!"

Eine detaillierte Auflistung aller Informationsveranstaltungen finden Sie unter:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/102243/index.html

Einzelne Aktionen und Informationsveranstaltungen werden im Verlauf des Sicherheitstages auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Mittelfranken begleitet. Folgen Sie uns gerne auf:

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Hinweis für Medienvertreter:

Für Medienvertreter besteht die Möglichkeit, ausgewählte Kontrollmaßnahmen sowie Informationsstände zu begleiten. Bitte melden Sie sich bei Interesse bis Dienstag (05.05.2026), 16:00 Uhr, bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-1030 oder per E-Mail an pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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