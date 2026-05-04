Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (420) Festnahme nach Ladendiebstahl
Nürnberg (ots)
Am Donnerstagnachmittag (30.04.2026) entwendete ein Mann Tabakwaren aus einem Supermarkt in Nürnberg. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging Haftbefehl.
Gegen 16:58 Uhr entwendete ein Mann aus einem Verbrauchermarkt am Dianaplatz mehrere Packungen Tabak und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei.
Der entstandene Entwendungsschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Der 44-jährige georgische Staatsangehörige wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Tatverdächtigen.
Der zuständige Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl gegen den 44-Jährigen.
Erstellt durch: Michael Sebald
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