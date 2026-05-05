Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (426) Sicherheitstag 2026 - Polizei Mittelfranken bietet Fahrradregistrierung an fünf Standorten an

Mittelfranken (ots)

Am länderübergreifenden Sicherheitstag am Mittwoch (06.05.2026) bietet das Polizeipräsidium Mittelfranken an fünf Standorten in der Region eine Fahrradregistrierung an. Bürgerinnen und Bürger können ihr Fahrrad codieren lassen und so vor Diebstahl schützen.

Anlässlich des länderübergreifenden Sicherheitstages am Mittwoch bietet das Polizeipräsidium Mittelfranken den Bürgerinnen und Bürgern an fünf Standorten in der Region eine kostenlose Fahrradregistrierung an. Ziel der Aktion ist es, Fahrraddiebstählen vorzubeugen und im Falle eines Diebstahls die Zuordnung zum rechtmäßigen Eigentümer zu erleichtern.

Bei der Registrierung wird das Fahrrad mit einem individuellen Code versehen und in einer polizeilichen Datenbank erfasst. Ein codiertes Fahrrad ist für Diebe deutlich unattraktiver, da der Verkauf erschwert wird. Wird ein registriertes Fahrrad sichergestellt, kann es schnell und eindeutig dem Eigentümer zugeordnet werden.

Folgende Polizeiinspektionen bieten die Fahrradregistrierung am 06. Mai 2026 an:

Polizeiinspektion Bad Windsheim, an der Dienststelle, von 08:00 bis 12:00 Uhr

Polizeiinspektion Fürth, Rudolf-Breitscheid-Straße ("Neue Mitte"), von 10:00 bis 18:00 Uhr

Polizeiinspektion Schwabach, Martin-Luther-Platz, von 13:00 bis 16:00 Uhr

Polizeiinspektion Zirndorf, Marktplatz, von 14:00 bis 17:00 Uhr

Polizeiinspektion Feuchtwangen, Festplatz Mooswiese, von 14:00 bis 20:00 Uhr

Bitte bringen Sie zur Registrierung ihren Personalausweis, einen Eigentumsnachweis wie Rechnung oder Kaufbeleg sowie selbstverständlich ihr Fahrrad mit.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, das Angebot zu nutzen und ihr Fahrrad vor Diebstahl zu schützen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zu allen Aktionen am Sicherheitstag in Mittelfranken finden Interessierte auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Mittelfranken unter

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/102243/index.html

sowie auf den Social-Media-Kanälen der Bayerischen Polizei in Mittelfranken.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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