PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (426) Sicherheitstag 2026 - Polizei Mittelfranken bietet Fahrradregistrierung an fünf Standorten an

Mittelfranken (ots)

Am länderübergreifenden Sicherheitstag am Mittwoch (06.05.2026) bietet das Polizeipräsidium Mittelfranken an fünf Standorten in der Region eine Fahrradregistrierung an. Bürgerinnen und Bürger können ihr Fahrrad codieren lassen und so vor Diebstahl schützen.

Anlässlich des länderübergreifenden Sicherheitstages am Mittwoch bietet das Polizeipräsidium Mittelfranken den Bürgerinnen und Bürgern an fünf Standorten in der Region eine kostenlose Fahrradregistrierung an. Ziel der Aktion ist es, Fahrraddiebstählen vorzubeugen und im Falle eines Diebstahls die Zuordnung zum rechtmäßigen Eigentümer zu erleichtern.

Bei der Registrierung wird das Fahrrad mit einem individuellen Code versehen und in einer polizeilichen Datenbank erfasst. Ein codiertes Fahrrad ist für Diebe deutlich unattraktiver, da der Verkauf erschwert wird. Wird ein registriertes Fahrrad sichergestellt, kann es schnell und eindeutig dem Eigentümer zugeordnet werden.

Folgende Polizeiinspektionen bieten die Fahrradregistrierung am 06. Mai 2026 an:

Polizeiinspektion Bad Windsheim, an der Dienststelle, von 08:00 bis 12:00 Uhr

Polizeiinspektion Fürth, Rudolf-Breitscheid-Straße ("Neue Mitte"), von 10:00 bis 18:00 Uhr

Polizeiinspektion Schwabach, Martin-Luther-Platz, von 13:00 bis 16:00 Uhr

Polizeiinspektion Zirndorf, Marktplatz, von 14:00 bis 17:00 Uhr

Polizeiinspektion Feuchtwangen, Festplatz Mooswiese, von 14:00 bis 20:00 Uhr

Bitte bringen Sie zur Registrierung ihren Personalausweis, einen Eigentumsnachweis wie Rechnung oder Kaufbeleg sowie selbstverständlich ihr Fahrrad mit.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, das Angebot zu nutzen und ihr Fahrrad vor Diebstahl zu schützen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zu allen Aktionen am Sicherheitstag in Mittelfranken finden Interessierte auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Mittelfranken unter

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/102243/index.html

sowie auf den Social-Media-Kanälen der Bayerischen Polizei in Mittelfranken.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 11:55

    POL-MFR: (425) Betrug durch Vortäuschen einer Notsituation - Festnahme

    Nürnberg (ots) - Am Montagnachmittag (04.05.2026) versuchte ein 44-jähriger Deutscher, betrügerisch Bargeld zu erlangen. Er wurde vorläufig festgenommen. Gegen 15:15 Uhr klingelte der Mann an der Tür eines Hauses in der Josef-Simon-Straße im Nürnberger Stadtteil Langwasser. Er gab an, ein neuer Nachbar zu sein, der sich ausgesperrt habe und deshalb 50 Euro für ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 11:36

    POL-MFR: (424) Fahrradfahrer versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen

    Fürth (ots) - Am späten Montagabend (04.05.2026) verletzte sich im Fürther Stadtgebiet ein Radfahrer bei dem Versuch sich einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Der Mann konsumierte offenbar kurz zuvor Betäubungsmittel. Gegen 22:15 Uhr fahndete eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Fürth in der Uhlandstraße wegen eines Diebstahlsdelikts nach einem ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 11:25

    POL-MFR: (423) Renitenter Ladendieb festgenommen

    Nürnberg (ots) - In Nürnberg wehrte sich ein renitenter Ladendieb am Montagnachmittag (04.05.2026) gegen seine Festhaltung. Der 28-Jährige konnte letztlich überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Gegen 13:30 Uhr entwendete der georgische Ladendieb aus einem Supermarkt in der Regensburger Straße in Nürnberg sechs Flaschen Schnaps im Gesamtwert von rund 110 Euro. Die Flaschen steckte er in seinen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren