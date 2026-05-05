Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (429) Rezeptfälscher schnell überführt - Kriminalpolizei Fürth ermittelt

Stein (ots)

Am Montagnachmittag (04.05.2026) bestellte ein bislang unbekannter Mann in einer Apotheke in Oberasbach verschreibungspflichtige Medikamente unter Vorlage eines gefälschten Rezepts. Eine Streife der Polizeiinspektion Stein konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später anhand eines Lichtbildes identifizieren.

Gegen 13:00 Uhr betrat der Mann eine Apotheke im Stadtgebiet von Oberasbach und legte dort ein Rezept über verschreibungspflichtige Psychopharmaka vor. Den Apothekenmitarbeitern kamen Zweifel an der Echtheit des Dokuments, woraufhin sie die Polizei verständigten.

Bis zum Eintreffen der Streife der Polizeiinspektion Stein hatte der Mann die Apotheke bereits verlassen. Die Überprüfung des Rezepts bestätigte den Verdacht, dass es sich um eine Fälschung handelte. Anhand eines Lichtbildes erkannten die Beamten den 28-jährigen deutschen Staatsangehörigen aufgrund einer vorangegangenen Sachbearbeitung wieder.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung hat das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth übernommen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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