PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (431) Brand eines Einfamilienhauses in Roth

Roth (ots)

Am Mittwochabend (06.05.2026) ereignete sich ein Brand in einem Einfamilienhaus im Rother Gemeindeteil Untersteinbach. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 19:15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Brand in einem Einfamilienhaus im Hirtenweg ein.

Als die alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Roth vor Ort eintrafen, drang deutlich sichtbar Rauch aus dem Erdgeschoss des Anwesens. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Haus.

Die Kräfte mehrerer umliegender Feuerwehren brachten das Feuer rasch unter Kontrolle und löschten den Brand.

Vier Anwohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Das Wohnhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden dürfte laut ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich liegen.

Die Brandursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Schwabacher Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 12:56

    POL-MFR: (430) Raser auf Südwesttangente gestoppt

    Fürth / Nürnberg (ots) - Am Dienstagvormittag (05.05.2026) stoppte die Verkehrspolizeiinspektion Fürth einen Raser auf der Südwesttangente bei Nürnberg. Der 43-jährige Fahrer muss nun mit einem hohen Bußgeld rechnen. Gegen 10:15 Uhr fuhr eine zivile Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Fürth auf der Südwesttangente in Fahrtrichtung Feucht. Zwischen den Anschlussstellen Leyh und Kleinreuth überholte ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 15:39

    POL-MFR: (429) Rezeptfälscher schnell überführt - Kriminalpolizei Fürth ermittelt

    Stein (ots) - Am Montagnachmittag (04.05.2026) bestellte ein bislang unbekannter Mann in einer Apotheke in Oberasbach verschreibungspflichtige Medikamente unter Vorlage eines gefälschten Rezepts. Eine Streife der Polizeiinspektion Stein konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später anhand eines Lichtbildes identifizieren. Gegen 13:00 Uhr betrat der Mann eine Apotheke ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 15:32

    POL-MFR: (428) Mann masturbierte am Wiesengrund - Zeugenaufruf

    Nürnberg (ots) - Am Freitagnachmittag (01.05.2026) masturbierte ein nackter Mann am Wiesengrund im Nürnberger Stadtteil Erlenstegen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 17:45 Uhr befanden sich drei Frauen am Wiesengrund in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Erlenstegen. Dort nahmen die Frauen einen nackten Mann wahr, welcher auf eine Decke lag und masturbierte. Der Unbekannte kann wie folgt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren