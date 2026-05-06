Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (431) Brand eines Einfamilienhauses in Roth

Roth (ots)

Am Mittwochabend (06.05.2026) ereignete sich ein Brand in einem Einfamilienhaus im Rother Gemeindeteil Untersteinbach. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 19:15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Brand in einem Einfamilienhaus im Hirtenweg ein.

Als die alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Roth vor Ort eintrafen, drang deutlich sichtbar Rauch aus dem Erdgeschoss des Anwesens. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Haus.

Die Kräfte mehrerer umliegender Feuerwehren brachten das Feuer rasch unter Kontrolle und löschten den Brand.

Vier Anwohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Das Wohnhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden dürfte laut ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich liegen.

Die Brandursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Schwabacher Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

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