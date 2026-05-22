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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Tannheim - Tödlicher Verkehrsunfall
Nach einem Unfall am Freitagvormittag erlag ein Mann seinen schweren Verletzungen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr in der Hauptstraße. Ein Senior befuhr mit seinem Krankenfahrstuhl die Arlacher Straße. Beim Überqueren der Ulmer Straße in Richtung Hauptstraße wurde er von einem Auto erfasst. Der 75-jähriger Toyota-Fahrer bog nach links in die Ulmer Straße ab und kollidierte mit dem 97-Jährigen. Trotz durchgeführter Reanimationsmaßnahmen, kam für den Mann jeder Hilfe zu spät und er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf. Der Schaden am Toyota wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Rettungsdienst war mit einem Hubschrauber im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Ulm ordnete zur Klärung der Unfallursache ein Gutachten an.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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