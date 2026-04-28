Polizei Dortmund

POL-DO: Drogenlieferung per Luftpost in der Nordstadt: Polizei nimmt Drogendealer fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0343

Am Montagnachmittag (27. April) stellten zivile Polizeibeamte fest, dass offensichtlich Drogendealer ihre Waren aus dem Dachfenster eines Mehrfamilienhauses in der Missundestraße warfen. Auf der Straße erhielten die Käufer ihre Lieferung von einem weiteren Dealer. Die Polizei nahm zwei Dealer fest.

Gegen 16:30 Uhr beobachteten Polizeibeamte, wie ein junger Mann (16 Jahre alt) einen anderen jungen Mann (18-Jähriger) auf der Missundestraße vor einem Mehrfamilienhaus in der Nähe der Brunnenstraße ansprach. Kurz darauf telefonierte der 18-Jährige und wenig später flog aus einem Dachfenster ein kleines Päckchen. Es folgte ein Austausch zwischen den beiden jungen Männern, der 16-Jährige übergab dem 18-Jährigen offensichtlich Geld und erhielt im Gegenzug das Päckchen.

Die Polizeibeamten kontrollierten den 16-Jährigen und stellten fest, dass er ein Verkaufseinheit Cannabis bei sich hatte.

Zuvor war es schon zu weiteren Telefonaten und Würfen aus dem Dachfenster gekommen. Dabei konnten die Beamten auch die Person sehen, die die Päckchen aus dem Fenster warf.

Die Polizisten erwirkten über die Staatsanwaltschaft Dortmund einen Durchsuchungsbeschluss für die betreffende Dachgeschosswohnung.

Gegen 17:30 Uhr verließ die Person, die zuvor aus dem Fenster die Päckchen geworfen hatte, das Haus und entfernte sich von der Örtlichkeit. Die Beamten nahmen den jungen Mann vorläufig fest. Es handelt sich um einen 17-jährigen Dortmunder. Die Polizei nahm auch den 18-Jährigen, der die Drogen vor dem Haus übergeben hatte, vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten die Beamten Verkaufseinheiten mit Cannabis, Haschisch und weitere Verkaufseinheiten mit vermutlich Kokain und Amphetaminen auffinden und sicherstellen.

Da die besonderen Haftgründe gegen die Männer nicht vorlagen, wurden sie nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen von der Polizeiwache entlassen. Die beiden erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des illegalen Handels mit Kokain.

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