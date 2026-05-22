Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Unverschlossenes Rad entwendet

Zwischen Mittwoch und Donnerstag klaute ein Unbekannter ein E-Bike in Schelklingen.

Ulm (ots)

Das Rad stand ab 20 Uhr unverschlossen in der offenen Garage in der Straße "Hinter dem Weiher". Unbekannte Täterschaft nutzt die Gelegenheit und nahm das auffallend mintgrüne E-Bike mit. Am Donnerstag teilte die Besitzerin mit, dass das Rad gegen 16.45 Uhr wieder aufgetaucht sei und sich am Fahrradstellplatz am Bahnhof befinden würde. Möglicherweise wurde das Rad samt Dieb fahrenderweise gesichtet. Hinweise nimmt die Polizei Schelklingen unter 07394/933880 entgegen.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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