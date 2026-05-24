Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Fahrzeug überschlägt sich nach Überholmanöver

Am Samstagmorgen verunfallt eine 37-jährige auf der B30 zwischen Laupheim und Biberach.

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 08:30 Uhr befuhr eine 37-jährige Opelfahrerin die B30 von Laupheim in Richtung Biberach. Nach einer Baustelle setzte die Fahrerin zum Überholen an und verlor beim Wiedereinscheren die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Opel geriet hierbei ins Schleudern, touchierte die Mittelleitplanke und kam von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mitsamt der 37-Jährigen und kam schließlich neben einem Feldweg zum Stehen. Zuvor wurde ein Grundstückszaun beschädigt. Die Fahrerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde mittels Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.500 Euro.

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