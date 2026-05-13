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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 6 Monate Haft - 35-Jähriger stellt sich selbst

Offenburg (ots)

Am 12.Mai 2026 klingelte ein deutscher Staatsangehöriger bei der Bundespolizei und gab an, dass gegen ihn eine offene Fahndung bestehe. Die Überprüfung seiner Daten bestätigte dies. Gegen den 25-Jährigen bestanden zwei Aufenthaltsermittlungen deutscher Strafverfolgungsbehörden, ein Untersuchungshaftbefehl wegen Computerbetrug sowie ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Betrug aus dem noch 6 Monate Haft zu verbüßen sind. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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