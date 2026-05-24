Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Betrunken am Steuer - Erheblich betrunken ist am Samstagabend ein 48-Jähriger auf der Schwäbischen Alb aufgefallen.

Ulm (ots)

Gegen 20:40 Uhr sorgte der Mann in seinem Skoda auf der B28, kurz vor dem Ortsschild Suppingen, für Aufsehen. Dort stand er wo andere fahren und ragte zudem teilweise auf die Gegenfahrbahn. Ein 40-jähriger Zeuge kam entgegen und vermutete zunächst eine Panne. Als er den 48-Jährigen ansprach stellte er jedoch sofort dessen Alkoholfahne fest und verständigte die Polizei. Währenddessen fuhr der Betrunkene jedoch weiter. Der Zeuge verfolgte den Skoda Fahrer bis zu dessen Wohnanschrift. Dort traf auch eine Streife des Polizeireviers Ehingen ein. Der 48-Jährige wurde kontrolliert. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest durch. Dabei brachte es der Mann auf über 2,5 Promille. Anschließend musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Den 48-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

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