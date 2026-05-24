Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Hochmotorisiert gegen Baum - Mit dem hochmotorisierten Auto seiner Mutter ist in der Nacht auf Sonntag ein 19-Jähriger von der Fahrbahn abgekommen.

Ulm (ots)

Gegen 02.05 Uhr stand der junge Mann an der roten Ampel in der Blaubeurer Ecke Jägerstraße in Fahrtrichtung Blaustein. Als die Ampel auf Grün umschaltete gab der 19-Jährige mit dem über 600 PS starken BMW Gas. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und driftete nach rechts. Beim Versuch gegenzulenken übersteuerte er und driftete quer über den Grünstreifen der Fahrbahnmitte. Dort prallte er gegen einen Baum und entwurzelte diesen. Auf der Gegenfahrspur kam der BMW dann zum Stillstand. Glücklicherweise wurden weder der 19-Jährige noch seine drei Mitfahrer bei dem Unfall verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizeiinspektion nahm den Unfall auf. Der BMW wurde beschlagnahmt. Der junge Mann musste zudem seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

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