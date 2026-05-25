Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rücksichtsloser Autofahrer verursacht Unfall und versucht zu flüchten

Ulm (ots)

Am Sonntag gegen 20:35 Uhr fuhr ein 26 Jahre alter Mann mit überhöhter Geschwindigkeit in seinem BMW auf dem Berliner Ring in Richtung Kurt-Schumacher-Ring. Nachdem er mehrere Fahrzeuge überholt hatte, fuhr er auf Höhe der Straße "In der Wanne" bei für ihn rot anzeigender Ampel über die Kreuzung und prallte kurz danach von hinten auf einen mit zwei Personen besetzten Mazda. Dieser kam nach der Kollision erst nach ca. 100 Metern zum Stillstand. Beide Insassen des Mazda wurden leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in eine Klinik transportiert werden. Der 26-Jährige flüchtete zu Fuß und wurde durch die fahndenden Streifen der Polizei im Bereich der Uni Ulm gestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ulm wurden bei dem Unfallverursacher zwei Blutproben entnommen, zudem wurden der Pkw und seine Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Durch den Unfall waren beide Autos so stark beschädigt, dass sie durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten. Das Polizeirevier Ulm-West (Tel. 0731/188-3812) schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf 40.000 Euro. Zeugen, denen die Fahrweise des BMW aufgefallen ist, werden gebeten, sich zu melden.

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