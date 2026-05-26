POL-UL: (GP) Ebersbach - Autos beschädigt
Am Freitag beschädigte ein Unbekannter zwei Pkw auf einem Parkplatz in Ebersbach.
Ulm (ots)
Zwischen 16.25 Uhr und 16.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter zwei Autos in der Hauptstraße. Der BMW und der Audi standen auf dem Parkplatz vor dem Action Markt. Der Unbekannte verursachte den Schaden mutmaßlich mit einem Einkaufswagen. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Der Polizeiposten Ebersbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07163/10030
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