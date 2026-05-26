Ulm (ots) - Am Sonntagabend gegen 20:10 Uhr war ein 20 Jahre alter Mann mit Seinem Pkw in der Buchauer Straße in Richtung L 280 unterwegs. Etwa auf Höhe der Hausnummer 40 brach ersten Ermittlungen der Polizei Biberach zu Folge die hintere Achsaufhängung, weshalb der junge Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor, sich dieses in der Folge überschlug und auf dem ...

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