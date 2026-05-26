Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Vor Kontrolle geflüchtet

Nach einer Verfolgungsfahrt mit einem Rollerfahrer am Sonntag in Uhingen-Holzhausen, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Ulm (ots)

Gegen 18.45 Uhr stellte die Polizei bei einer Streifenfahrt in der Schorndorfer Straße einen Rollerfahrer fest. Als der Aprilia-Fahrer die Polizei und die Anhaltesignale wahrnahm, beschleunigte er und raste davon. Die Flucht führte von der Schorndorfer Straße in die Alte Holzhäuser Straße und anschließend in die Heerstraße. Dabei fuhr er auch wiederholt über die durchgezogene Mittellinie auf die linke Fahrspur und raste mit über 60 km/h über Zebrastreifen. Einige Personen waren wohl auch vor dem Freibad Uhingen in der Schorndorfer Straße und beobachteten die riskante Fahrweise des Rollerfahrers. Um weitere Gefahren zu vermeiden, brach die Streife kurz darauf die Verfolgung ab. Der Polizei Uhingen gelang es den mutmaßlichen Fahrer zu ermitteln. Dabei soll es sich um einen 16-Jährigen aus Holzhausen handeln. Einen Führerschein hat der Jugendliche wohl nicht. Bei den Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Tel. 07161/9381-0. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise des 16-Jährigen gefährdet wurden, bittet die Polizei sich zu melden.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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