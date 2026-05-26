Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbruch in Tankstelle

Auf Bargeld hatten es Unbekannte in der Nacht auf Montag in Heidenheim abgesehen.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 21 Uhr und Montag, 8 Uhr schlugen Unbekannte eine Scheibe an einer Tankstelle in der Schnaitheimer Straße, Höhe Wiederholdstraße, ein. Dann stiegen sie in das Gebäude ein und stahlen aus dem Büro Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Den ersten Erkenntnissen zufolge hatten es die Einbrecher wohl nur auf Bargeld abgesehen, denn die Tabakwaren und auch den Alkohol ließen sie in der Tankstelle zurück. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07321/322-432 entgegen.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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