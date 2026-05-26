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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Ohne Führerschrein unterwegs
Am Sonntagabend fuhr ein 45-Jähriger ohne Führerschein in Ehingen.

Ulm (ots)

Gegen 22.30 Uhr fuhr der 45-Jährige mit einem Daimler in der Winckelhoferstraße. Er wurde durch Polizisten des Polizeireviers Ehingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass er keinen Führerschein hatte. Den 45-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die 45-jährige Fahrzeughalterin saß während der Fahrt auf dem Beifahrersitz. Diese wird ebenfalls angezeigt, wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

++++ 0983082 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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