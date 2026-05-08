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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfall mit alkoholisiertem Fahrer

Augsburg (ots)

Innenstadt - Donnerstag (07.05.2026), gegen 22.45 Uhr touchierte ein betrunkener Pkw-Lenker in der Wiesenstraße ein geparktes Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem 38 Jährigen Fahrer eine Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp zwei Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols gegen den 38 jährigen Mann. Der 38 jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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